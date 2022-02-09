Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,042.85
ALTIN
799.33
DOLAR
13.53
STERLİN
18.36
EURO
15.51
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye

Eskişehir'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 16:48
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan 19 yaşındaki Tolga'ya tahliye

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Tolga Daşkıran’ın avukatının yaptığı itirazın kabul edildiğini belirtildi.

Açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilerek, “Şüpheli Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme şüpheli Tolga Taşkıranın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP, ANNESİNE SARILDI

Eskişehir’de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), sulh ceza hakimliğine yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye olurken, annesi Nazire Kurt da cezaevi kapısında çıkışını bekledi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde işlemleri tamamlanan Daşkıran, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca kendisini bekleyen annesine sarıldı. Anne Kurt, gözyaşı dökerek "Annem, kurban olurum sana" dedi. Annesine sarılan Daşkıran da ağladı. 

'AMACIM BİR KADININ HAYATINI KURTARMAKTI'

Cezaevi kapısında bekleyen diğer yakınlarına da sarılan Tolga Daşkıran, tahliye olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Daşkıran, “Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale de bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” dedi.

Anne Nazire Kurt ise oğlunun kadınlar için savaştığını belirterek, “Oğlumun tahliyesi nedeniyle çok mutluyum. Allah kimseye bunu yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı. Can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadında kurtulsun, inan ölmesini istemem. Ben kadın şiddetine çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. Üç can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Anne için çok zor” diye konuştu.

Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli de yargı sürecinin devam ettiğini anlatarak, “Sulh ceza hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hala devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı. Sürecin takipçisi olacağız” dedi. 

Tolga Daşkıran, ailesiyle birlikte cezaevinden ayrılarak evine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAfgan Abdulkadir AhmadiTolga Daşkıran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı , pompalı tüfek ile vurdu
"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı , pompalı tüfek ile vurdu
Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi
Arkadaşının kocasını vurdu, 'Bizi yan yana görünce yanlış anladı' dedi
'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor
'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu
Bakan Dönmez: Elektrikte indirimli tarife taleplerini değerlendiriyoruz
Bakan Dönmez: Elektrikte indirimli tarife taleplerini değerlendiriyoruz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı
Ev Konforunda Profesyonel Hizmet
Ev Konforunda Profesyonel Hizmet
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma