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Şehit sayısı 4'e yükseldi
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DEAŞ Türkmenleri katlediyor

Kartal-Pençe operasyonları yoğunlaştıkça terör örgütleri Türkmenlere saldırmaya başladı.

24 Mayıs 2022 Salı 15:17
DEAŞ Türkmenleri katlediyor

Geçtiğimiz gün, tarihi Türk kenti Kerkük' e bağlı Tazehurmatu ile Beşir Köyü'nde ekinlerini biçmekle olan Türkmenler DEAŞ militanlarınca katledildi. Kerkük’e bağlı Tezehurmatu kasabası ile Beşir köyündeki 6 Türkmen, ekinlerini biçerken DEAŞ Terör Örgütü’nce hunharca katledildiler.

Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz konuyla ilgili olarak, “Türkmeneli ve bu vatan topraklarında yaşayan Türkmenlerin hayatından her şeşişle sorumlu olan Türkiye devreye girmeli, DEAŞ ve PKK tehdidindeki soydaşlarımızın güvenliğinin garanti altına alınmasını sağlamalıdır. Avrasya Türk Dünyası STK’ları olarak şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, Türkmen halkına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DeaşKartalPençe Operasyonları
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