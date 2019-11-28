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DEAŞ sanığına 15 yıl hapis talebi

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuklanan 'Ebu Esir' kod adlı Mübarek Iyade'nin (24), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

DEAŞ sanığına 15 yıl hapis talebi

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuklanan 'Ebu Esir' kod adlı Mübarek Iyade'nin (24), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

28 Kasım 2019 Perşembe 14:47
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DEAŞ sanığına 15 yıl hapis talebi

KAYSERİ - Geçen 22 Eylül'de, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Suriye uyruklu inşaat işçisi Mübarek Iyade, gözaltına alındı. Eşiyle birlikte 3 yıl önce yasa dışı yollarla Kayseri'ye geldiği belirlenen DEAŞ şüphelisi Iyade, tutuklanrak cezaevine konuldu. Iyade'nin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Mübarek Iyade, tercüman eşliğinde savunma yaptı. Iyade, 2014 yılında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra Suriye'de bir yakınımın vefat etmesi sonrası yeniden Suriye'ye döndüm. Fırat Kalkanı Harekatı’nda da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında aktif görev aldım. Kod adımı da onlar vermişti. Kesinlikle DEAŞ ile bir bağlantım yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Terör örgütüKayseri
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