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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

02 Aralık 2021 Perşembe 15:34
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

ANKARA - CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı, basına kapalı yapılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
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