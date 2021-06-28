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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5A uydusunu hizmete alma töreninde, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nde TÜRKSAT 5A uydusunu hizmete alma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 5A uydusunun Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek, "Bilindiği gibi uydumuzu ocak ayında Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TÜRKSAT 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor, hem mevcut uydularımızı yedekliyor, hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz" diye konuştu.

'5B UYDUSUNU SON ÇEYREKTE FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ'

TÜRKSAT 5A’nın yaklaşık 4 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uydumuz ülkemizle birlikte, Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TÜRKSAT 5A sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında gerçekten çok önemli bir projedir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarı ile tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B’nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından da önemli olan TÜRKSAT 5B’nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir" dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce TÜRKSAT 6A uydusunu ürettiklerini belirten Erdoğan, "Testi gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir" diye konuştu.

‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM HER ALANDA KENDİSİNİ GÖSTERMİŞTİR’

Dünyanın yeni bir çağa girmenin sancılarını yaşadığını söyleyen Erdoğan, bu çağın adının 'Dijital çağ' olduğunu belirtti. İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu süreçte dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacağını vurgulayan Erdoğan, "Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara sebep olduysa, dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır. Yeni çağın en önemli özelliği; soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi ve böylece ortaya çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan bu dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok da farklı bir evreye ulaşmıştır. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettirmektedir" dedi.

'TÜRKİYE DİJİTAL ÇAĞA SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKMAKTADIR'

Nesiler arasındaki teknolojik gelişmelerin çok fazla olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki bizim gençliğimizde bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca, hatta yeri geldiğinde aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleri ile iletişimi için, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanları ya belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet; yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın alt yapısını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeleri ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Hamdolsun ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA ÇALIŞMAMIZI YAKINDA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber alt yapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içinde olduklarını belirterek, "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında, siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT’ta şehit olan 2 görevliye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek, "Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek 5A uydusunu devreye aldı. Uydudan gelen ilk görüntü de salonda gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 5A uydusunun maketi hediye edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYapay Zeka
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