Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı sıkıntıların pençesinden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2 bin 927 engelli vatandaşın atamasının yapıldığı 'Engelli Memur Ataması' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılan engelli memurlara hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, kamudaki toplam engelli memur sayısının 66 bine ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur olduğunu, bugüne kadar yapılan 63 bin atama ile engelli vatandaşların hayata katılmalarını ve topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.



Kamudaki engelli işçi sayısının ise bu süreçte 127 bine yaklaştığını ifade eden Erdoğan, "Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayası 192 bin sınırına dayandı. Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi bu dertten kurtardık. Diğer yandan engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. Mesela bu kapsamda 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi. Tabi bu tablonun gerisinde, engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapıyı kurmuş, kendilerine gereken tüm destekleri ve teşvikleri sağlamış olmamız vardır. Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz" dedi.



'EVDE BAKIM YARDIMI ALAN ENGELLİ SAYISI 535 BİN 700'E ULAŞTI'



Geçmişte yaşanılan pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşların hangi şartlar, hangi zorluklar içinde hayatını sürdürdüğünün de unutulduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli kapı ardından yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede zincirle veya iple bir yere bağlanıp, kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evine bakmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Göreve geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan ihmallerin, dertlerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk. Ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık. Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yükleri ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrencisi sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Verdiğimiz desteklerle, ücretsiz ulaşım vasıtalarıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizleri de sevince boğuyor. Şimdi de hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIMIZI SIKINTILARIN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ'



Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettiklerini, çok çalıştıklarını ve bedel ödeyip, çok fedakarlık yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hani derler ya, 'Yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik.' İşte biz de uğraştık, didindik, çabaladık ve kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla büyüme yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da ve enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz, artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sıra da enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Turizm ve inşaat sezonunun açılmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecektir. Siz, sürekli felaket senaryoları yazarak, milletimizin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.