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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı

19 Ocak 2021 Salı 13:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Nur Vergin'in Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyolog Nur Vergin'in cenaze töreninde şunları söyledi:

"Hocamızın bir özelliği vardı, siyaset ile sosyolojiyi örtüştüren bir insandı. 'Benden daha iyi beyaz Türk olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün mücadelesini vermezdi. 'Laikim ama Laikçi değilim' derdi. Bunlar önem arz ederdi. Çünkü bunlar toplumun kesiştiği noktalardı. Ve bu noktalarda Nur Vergin hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceleri yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olsun. Şu anda bu cenaze merasimine katılan siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun" Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabirini de ziyaret etti.

DHA

Son Güncelleme: 19.01.2021 13:45
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanProf. Dr. Nur VerginCenaze Töreni
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