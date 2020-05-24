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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Gerek terörle mücadelede, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda, gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi milletimiz asla unutmayacaktır" dedi.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nı ziyaret etti. Bakan Akar ve komutanlar, burada, Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı. Bu sırada Bakan Akar ile görüntülü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğe hitap etti.

'MİLLETİMİZ, KAHRAMANCA MÜCADELEYİ ASLA UNUTMAYACAK'

Başarılı çalışmalarından dolayı Mehmetçiği tebrik eden ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs belasından kurtularak nice bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda, gerekse Afrin'de, İdlib'de ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Ben, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki bayramları koronavirüs belasından kurtulmuş olarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyor, sizleri özellikle selamlıyor, Rabbim güç, kuvvet versin diyorum."

'ÇOK DAHA FARKLI GÜNLERİ BERABER YAŞAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki video konferans görüşmesinde de Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanlarına hitap etti. Bahriyelilerin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz'de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor ve kutluyorum. Bayramı inşallah bayram gibi kutlayacağımız günlerde bir araya gelmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu koronavirüs belasından inşallah kurtulduktan sonra çok daha farklı günleri beraber yaşayacağız. Sizleri tebrik ediyor, bayramınızı kutluyorum, ailenize de hayırlı bayramlar diliyorum."

DHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHatayMehmetçiğin Bayramını Kutladı
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