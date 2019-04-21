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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 14:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin yapıldığı 3 kilise ile 3 otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaErdoğanCumhurbaşkanPaylaşımönce Vatan
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