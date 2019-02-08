Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SİVAS -

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sivas ilmin sultan şehri olmuş, dar-ul ulema diye nam salmıştır. Öyle sıradan bir şehir değil. Onun için 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rast gele ellere, bu seçim bırakılamaz.

Cudi'de, Kandil'de, Gabar'da terörle mücadele verirken sizin söylediklerinize bakın. Ve şu anda hala bu mücadelei bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken, birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar; biber, sivri biber, patates, domates... Düşünün, benim Mehmetçiğimin teröristlere karşı verdiği mücadelenin değeri nedir, bir düşünün. Birileri bizi vurmaya çalışırken, bunlar da onlara destek oluyor. Gerekirse tanzim satışları , belediyemizin elleriyle kurarız en ucuz fiyata da buraya getiririz.

Bizim derdimiz başka. Biz bu millete aşığız. Onun için bu ucuz oyunlarla kimse gelmesin. Bütün eksiklikleri bugüne kadar nasıl giderdiysek, bundan sonra da gidereceğiz.

Sivas'ın gönlünde nifak değil; birlik beraberlik duyguları filizlenmiştir. Bazı dedikodular var; neymiş AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu dedikodulara aldırmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Şu anda cumhur ittifakımızın iki ayağı var; AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parisi. Bizimle fotoğraf çektirip sağda solda paylaşanlara inanmayın.

İlk mitingimizi Sivas'ta başlattık. Sivas'tan başlamamızın amacı; Sivas, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetimizin aklıdır. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığışehirdir. Sivas kongresi, ortak aklın toplantığı metrkezdir. İstiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karagahtır. Tarihiyle, kültürüyle, sazıyla, sözüyle Aşık Veysel'in temsil ettiği nice mümtaz simasıyla Sivas bugün de karargah şehirlerimizden bir tanesidir.

100 yıl önce Türk milleti bu şehirde milli sınırlar içinde "Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" diyerek yedi düvele meydan okumuştur. Milletimiz, "Manda ve himaye kabul edilemez" iradesiyle, istikbaline ve istiklaline sahip çıkma kararlılığını buradan dünyaya haykırmıştır. Sivas kongremizde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istikbalimize sahip çıkan tüm devlet adamlarımızı saygıyla minnetle yad ediyorum.

100 yıl önce sivasta söytlediğimizi 100 sonra aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık, Gabar'da kırdık, Kandil'de kırdık. yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta, işte bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik gene veririz.

Son 16 yılda, Sivas'a 28 kat trilyon yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Eğitimde 3 bine yakın derslik inşa ettik. bugün 54 binden fazla üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini biz kurduk. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Üstelik bu üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesi'ni bölmek için kurmadık.

Bu yıl, merkezde 5 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdu daha açıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde toplamda bin 100 kişi kapasiteli yurtlar yapıyoruz. İçinde 600 yataklı Sivas bölge hastanesinin de olduğu 15 hastaneden oluşan sağlık tesisini biz kazandırdık. 7 sağlık tesisimizin de inşası devam ediyor. Fakir fukara, garip gurabaya 1,5 kat trilyon yardım ettik.

Sivas'ta yeni bir millet bahçesi yapıyoruz, içine de millet kıraathanesi yapıyoruz. Gençlerimiz buraya gelip çayını kahvesini içecek, dersine burada çalışıp kitabını okuyacak. Ama CHP bunu anlayamadı. Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor.

Belediyemizde 1 milyon 847 bin metre karelik bir alanda millet bahçesini kazandırmak üzere çalışmalara başladık. sivas'ın bölünmüş yol uzunluğunu 24 kilometreden aldık, 794 kilometreye çıkardık. Nereden nereye? İnşası süren ve toprak maliyeti 1 kat trilyonu aşan bağlantı yolu tünelini, önümüzdeki yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz.