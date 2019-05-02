Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomi başta olmak üzere ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda iş dünyasında istişare etmeye önem verdik.

Ankara'da ve tüm şehirlerimizde iş dünyamızın en büyük çatısının genel kurullarına, ekonomi şuralarına ve diğer pek çok etkinlikler ekatılarak ülkemizin ekonomisini güçlendirdik.

Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe bürünmesinde lokomotif görevi yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bir araya gelen 1,5 milyon girişimcimiz temsilcisi oldukları yatırım, ihracat stihdam ile geleceğimizin güvencesidir.

Sizlerin gayretiyle önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sizler istihdamı arttırdığınız, yatırımlarınızı devam ettiğiniz, yenilikleri açık olduğunuz müddetçe bu milletin önünde kimse duramaz.

Türk malı ibaresi artık dünyanın her yerinde bir imza haline gelmişse bu başarının altında sizlerin başarısı var. Bir kez daha Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması, zenginleşmesi adına katkı veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi 2003'ten 2018'e kadar yüzde 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik. 210 milyar dolarlık uluslararası başarı getirme başarısına birlikte imza attık. Dolar bazında geçen yıl biraz daha gerilemiş de olsa milli gelirimizi 3 kat daha fazla ilerletmeyi birlikte başardık.

Turzimde 12,8 milyon turist sayısında 46 milyon turist sayısına birlikte ulaştık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, farkındayız.

Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, siyasette olduğu gibi ekonomi olarak da diz çöktürme gayesidir. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil; doğrudan doğruya Türkiye'yi can evinden vurmayı amaçlamaktadır.

Ülke ve millet olarak teslim olmayı reddetiğimiz için bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. bir zamanlar toplu iğne bile üretemeyen ülkenin dnyanın söz sahibi olmaya başlamasının birilerini rahatsız ettiği çok açıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yoldan geri dönmeyeceğiz.

Kaderin üstünde kader olduğunun bilinciyle tek vatan tek bayrak tek millet ülkümüze sıkı sıkıya sarılacağız. Merhum Alija İzzetbegovic'in "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" sözünü unutmayarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Son zamanlarda "kucaklaşma zamanı" moda oldu. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için 'Türkiye İttifakı' dedik 'Cumhur İttifakı' dedik.

Bazıları hemen fitne çıkarma peşine düştü. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların bombaların altında kurduk.

Dağdan talimatlar geldiğinde Ankara'da İstanbul'da İzmir'de seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? kiminle girdin seçime? Nasıl girdin seçime? Terörle bir arada olanlar bizimle ittifak haline olamazlar. Benimle 4 evladımın Berat Gecesi'nde şehit edildiği bir olayda bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık olmayacağız.

İş dünyamızda bu büyük imtihandan Türkiye, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. İstihdamı yükseltmeye hep ihtiyacımız bulunuyor. Kritik dönemlerde bu durum çok daha önemli bir hal alıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte cevap verme zamanıdır. Öncü veriler 100 bin kişilik bir arışa işaret ediyor. Bu yeniden yükselişe geçtiğimizi gösteren önemli bir rakamdır ama yeterli değil. Gaza basmalı ve hedefimize doğru süratle yol almalıyız.

Şu anda öyle müteahhitler var ki aldıkları işi 1 yıl, 2 yıl ,3 yıl geri bırakmak suretiyle o yatırımla adete bir laşe haline dönmüştür. Gerekli uyarılar yapıldığı halde biz kalkıp onların hesaplarına herhangi bir blokaj uygulamadık. Yatırım orada duruyor. Eğer bunu yapamayacaksan böyle bir ihaleye niye girdin? Biz bu insanların peşine düştük.

Bir diğer yandan, limanlarımıza bütün bu yüklerin aşınması konusunda 17 yıl içerisinde yapılan alt yapı yatırımlarını görmezlikten gelebilir miyiz? Benim ülkemin en doğusundan en kuzeyinden bütün imkanlara varıncayakadar her türlü taşımacılığı yapmaya alt yapımız müsait.

Dün TÜSİAD'da da söyledim. Kim gelirse getirin. Yeter ki ülkemize yatırım yapsınlar. Biz hiçbir zaman ön kesmedik. Tam aksine, destek verdik.