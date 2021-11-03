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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme

03 Kasım 2021 Çarşamba 14:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara inceleme

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2021 14:44
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüCumhurbaşkanı ErdoğanHakaret Içerikli Paylaşımlar
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