Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
EBA'da 'teneffüs zamanı'
EBA'da 'teneffüs zamanı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

'COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı'nca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından koronavirüs salgın sürecinde Türkiye'nin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesinin kararlaştırılarak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 'COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' oluşturulduğu belirtildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:11
0 Okunma
'COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' oluşturuldu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından, YÖK ve İl Sağlık Müdürlüklerine 'COVİD-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları' konulu yazı gönderildi. COVID-19 (SARS 2) salgını ile hemen her ülkenin imkanları ölçüsünde mücadele etttiği, bu mücadelede ülkelerin aldığı kararların toplumun bu kararları hayata geçirmedeki başarısı, sağlık alt yapısı ve yetişmiş insan kaynağının büyük etkisi olduğu belirtildi. Tanı süreçleri, kontrol tedbirleri, hastaların tedavi algoritmaları ve hastalara ilişkin bildirimler açısından tam bir standardizasyon söz konusu olmadığı kaydedilerek, "Dünya Sağlık Örgütü zaman içinde ülkelerin imkanlarını da dikkate alarak tanı ve bildirim konusunda bazı standardizasyonlar önermiş ve süreçte bazı revizyonlar yapma durumunda kalmıştır. Tedavi konusunda, kanıt değeri yüksek bir algoritma üzerinde uzlaşılamamıştır.  Bakanlığımız, fedakarca uğraş veren sağlık personelimizin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerimizin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerimizin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem vermektedir. Salgın sürecinde sağlık alt yapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin elde ettiği verilerden tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanmaktayız" denildi.

'TEŞVİK EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR'

Bakanlığın, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279'uncu maddeleri kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim adamlarını bu konuda yapacağı araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmalara destek vermek arzusunda olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Bakanlığımızın bu stratejisi yönünde, TÜSEB tarafından salgın sürecinde ülkemizin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teşvik usulleri, TÜSEB tarafından yayımlanacaktır. Yapılacak retrospektif veya prospektif araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımının kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde komisyona başvuru yapılmalıdır. Komisyon bildirim formları, https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinde bulunmakta olup online doldurulacaktır. Araştırmalar, komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde değerlendirilecek ve geri dönüş sağlanacaktır. Vaka takdimleri bu kapsama dâhil değildir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluCOVID19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme KomisyonuSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı
1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
AYM'den, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisine iptal
AYM'den, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisine iptal
Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
Dijital Tarım Pazarı devreye sokuldu
Dijital Tarım Pazarı devreye sokuldu
İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı
İdlib'de, koronavirüse karşı önlemler artırıldı
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı
İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı