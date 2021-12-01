ÇOK YAŞA SAYIN NAZARBAYEV!

HABER: M. KEMAL SALLI

"Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimarı ve Bağımsızlık Sergisi konulu etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Nursultan Nazarbayev'in yalnızca Kazakistan açısından değil, Türk Ďünyası ve küresel barış açısından da çok önemi bir aktör olduğunu belirtti.

Yalçın Topçu, Nazarbayev'in tüm insanlık için de önemli bir aktör öldüğünü belirterek yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Değerli Katılımcılar.

Kazakistan'ın büyük başarı ve yükselişine dünya devletleri arasında giderek artan ağırlığına gururla şahit oluyoruz. Bu vesile kardeş Kazak halkına ve hükümetine en kalbi duygularla esenlikler diliyor, Ata yurdumuz Kazakistan’ın 30. Bağımsızlık yılını kutluyorum. Gök mavisi, altın renkli güneşli ve uçan kartallı bayrağının gölgesinde dünya durdukça var olsun inşallah.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı,HalkınLideri,Türk Dünyasının Aksakal’ı,Türk Devletleri Teşkilatının Ömür Boyu Onursal Başkanı,Bilge Devlet Adamı Sayın Nursultan Nazarbayevi,saygı, sevgi,minnet ve şükranla selamlıyor ve kendilerinin,halkına, Türk Dünyasına, bölgesine ve dünyanın barışına,güvenlik ve refahına yaptığı büyük ve unutulmaz katkı hizmetleri için sizlerin de katılmanızı istirham ederek ayakta alkışlayarak sözlerime başlamak istiyorum.

(Bütün salon ayakta alkışladı)

Aksakalımızı ne kadar saysak, ne kadar övsek azdır. Onun ulusu, Türk Dünyası, bölgenin ve dünyanın barışı ile refahı için yaptığı onlarca tarihi hizmetten sadece bir kaçını arz edersem sanırım meramımı daha iyi anlatmış olurum.

- Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla dünyanın dördüncü nükleer silah cephaneliğine sahip olan Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev nükleer silahlardan vazgeçme kararı alarak, Nükleer silahsızlanma konusunda öncü rol üstlenip, Kazakistan’ın Asya’da önemli bir merkez ülke haline gelmesine, uluslararası politikada ara bulucu ve sözü dinlenir bir ülke olarak kabulüne büyük katkılar sağlamıştır.

- Güney Kazakistan eyaletine Türkistan adının vermesi, Kril alfabesinden, Latin alfabesine geçilmesi ve Kazakistan Meclisi’nde Kazakça dışında başka dilde konuşmanın yasaklaması gibi tarihi kararların altında onun imza vardır.

- “Büyük Bozkırın Yedi Yönü” ile Kazakistan halkına ve tüm Türk Dünyası’na seslenerek, kimliğimize, tarihimize, köklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak evlatlarımızı yetiştirmemizi istemiştir.

- Milli varlık mücadelesi ile bağımsız Kazakistan Cumhuriyetini kurmuş bunun yanı sıra güçlü bir Türk Dünyası içinde insan üstü bir çaba sarf etmiş ve bu gün adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olan bu tarihi hizmet de onun eseridir.

Ben sözlerime; 2016 Ağustos ayında Türkiye’ye gelerek bütün dünyaya hitaben söylediği şu tarihi sözlerini sizlere arz ederek son veriyorum.

“Türkiye’ye düşman olan bize de düşmandır. Kazakistan her zaman Türkiye’nin yanında ve onu desteklemeye devam edecek. Bütün çalışmalarınızda yanınızdayız. Bütün düşmanlara karşı mücadelenizde Kazak kardeşlerinizin sizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum.”

Allah; Kazakistan’ımızı vatanı, milleti ve devleti ile korusun yüceltsin ve yükseltsin.

Aksakalımız Sayın Nursultan Äbişulı Nazarbayev’e de sağlık ve mutlulukla hayırlı uzun ömürler versin.

Yalçın Topçu