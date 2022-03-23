"Çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağlandı"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUyarı sistemini devreye aldıklarını belirterek, "Yağışlar başlamadan önce 'turuncu' renkte alarm seviyesi verilerek önlemler alındı. Alarmın bu seviyedeki tespiti ve kar yağışının yoğun olacağının ortaya konmasındaki başarısıyla Meteorolji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, '23 Mart Dünya Meteoroloji Günü' nedeniyle 'Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri' programı düzenlendi. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile davetliler katıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da programda çevrim içi olarak yer aldı.



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Burada konuşan Bakan Kurum, dünyanın iklim değişikliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Bu durumdan dünya üzerindeki canlı-cansız tüm varlıklar derinden etkilenmekte. Özellikle medeniyetimizin sembolleri olan şehirlerimiz; sıcak hava dalgaları, kuraklık, su stresi gibi iklim değişikliğinden kaynaklı pek çok meteorolojik krizle mücadele ediyor. Akdeniz havzasında bulunan cennet vatanımız da küresel iklim değişikliğinden derin bir şekilde etkilenmekte ve bu krizden kaynaklı olarak büyük riskler taşımakta. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız afetler bu riski gözler önüne sermiştir" dedi.



'METEOUYARI SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK'



Ardından vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Biliyorsunuz, ülke olarak her geçen gün çok daha fazla kuvvetli meteorolojik hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerekli çalışmalarını tamamladı ve vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu meteorolojik mobil erken uyarı sistemlerini kurdu. Meteorolojik uyarıların vatandaşımız tarafından daha kolay anlaşılması için, Avrupa ülkeleri tarafından da kullanılmakta olan, renk kodlu uyarılara geçtik. MeteoUyarı sistemini devreye aldık. Buna göre; 'yeşil', meteorolojik tehlike yok. 'Sarı', hava durumu tehlikeli olabilir. 'Turuncu', hava durumu tehlikeli, 'kırmızı' ise hava durumu çok tehlikeli anlamına geliyor. Şimdi bu erken uyarı sistemini, yağış öncesi ve sonrasında yapmamız gerekenleri bir alışkanlık, bir kültür haline hep birlikte getirelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi afetlere karşı erkenden muhafaza edelim" diye konuştu.



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Daha sonra MeteoUyarı'nın önemine değinen Bakan Kurum, "Biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç ay içerisinde başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde son yılların en yoğun kar yağışları görüldü. Yağışlar başlamadan önce 'turuncu' renkte alarm seviyesi verilerek olası aksaklıklara karşı önlemler alındı. Alarmın bu seviyedeki tespiti ve kar yağışının yoğun olacağının ortaya konmasındaki başarısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı. Bu anlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile şehirlerimizin iş birliğini çok önemsiyoruz. Valiliklerimizle ve belediyelerimizle günlük ve haftalık verileri anlık olarak paylaşıyor, olası sorunlara karşı tedbirlerin hızlıca alınmasını sağlıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir başka güçlü kalem olan tarıma dair de tahminlerimizi yüksek bir hassasiyet ile sürdürüyoruz. Zirai tahmini, çalışmalarımızın ilk sıralarında görüyoruz. Kısacası çevreden şehirciliğe, turizmden tarıma, ulaşımdan savunmaya ve spordan sağlığa kadar tüm sektörlere yönelik meteoroloji hizmetlerini 7/24 çalışma esasıyla üretiyoruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN AKAR: ASKERİ FAALİYETLER İÇİN ÖNEMLİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, iklim ve hava şartlarının bütün insanların hayatını derinden etkileyen konular olduğunu vurgulayarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmalar son derece önemli ve değerli. Bunlar bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular. Biz faaliyetlerimizi planlarken, ister harekat olsun ister idari faaliyetler olsun bizim için hava şartları son derece önemli. Arazi son derece önemli. Dolayısıyla bu iki konu üzerinde biz devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bizler hiçbir şekilde hava şartlarına, hiçbir şekilde iklime duyarsız kalamayız. Bu konuda herkesin kendine göre yapması gerekenler var; devletten başlayıp bireylere, kurumlara kadar. Ukrayna'da hava şartlarının neler getirip neler götürdüğünü hepimiz yakinen takip ediyoruz" dedi.