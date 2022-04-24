ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSANDA COŞTU

HABER: BURHAN AKDAĞ

TBMM'nin açılışının 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de ve Kent Orman YBY etkinlik alanında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yüz yüze eğitim ile açılan bu eğitim döneminde çocuklar pandemi şartlarına uyum sağlayarak okullarına devam ederken, son yılların en soğuk ve yağışlı geçen günlerden sonra adeta baharı andıran bu günlerde 23 Nisanı coşku ile kutladılar.

İki gün süren şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinlikler saat 10.30 da başladı, rodeo, bungeetrambolin, Bando, uçurtma atölyesi, Mini golf, Maşa ve koca ayı gösterisi, MevlütAkylıldız ile çocuklarla resim, Senzelaile Capoeira akrobasi, Showscooter yarışması ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Şenliğe katılan Kansersiz Yaşam derneği üyesi çocuklar bol bol eğlendiler ve Uğurkan Erez’in byplav standınıda ziyaret ettiler. En çok ilgili hiç kuşkusuz Örümcek Adam çekti. Büyük Küçük bütün ziyaretçiler ile hatıra fotoğraf çektirdi..