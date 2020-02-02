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Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

02 Şubat 2020 Pazar 16:31
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Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı 

ANKARA, (DHA)

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.

DHA

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ÇinKarantina62 KişiSüreçönce Vatan
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