Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, ilçe genelinde 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satacak.

Satış ihalesi 26-27-30 ve 31 Mayıs 2022 tarihlerinde Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartname ve ekleri mesai saatlerinde bedelsiz olarak görülebilir.

Taşınmazlar peşin bedelle veya yüzde 25'i peşin kalan kısım 3'er aylık dönemlerde 4 eşit taksitler halinde ödenecek. Peşin satışlar haricindeki satışlara aylık kanuni yasal faiz uygulanacak.