Çığ faciasının yıl dönümünde şehitler, mezarları başında anıldı

VAN - Van-Bahçesaray kara yolunda, 4- 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 42 kişinin şehit olduğu, 84 kişinin yaralı kurtarıldığı çığ faciasında hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu, olayın yıl dönümü öncesi mezarları başında anıldı. Kucağına aldığı oğlu Yusuf ile şehit eşi Abdulselam Mantaş'ın mezarına gelip dua okuyan Dilber Mantaş, "Şimdi 2,5 yaşına geldi. Babasını bana sorarsa ben ne diyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.



Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 2 yıl önce ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri olmak üzere 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Çığ faciasının 2’nci yıl dönümünde şehit olan 8 güvenlik korucusunun yakınları, mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve Çemik mezrasında toplandı. Şehit yakınları, mezarlar başında, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Çığda şehit olan aynı aileden kuzen olan Metin, Abdulselam, Nimettullah Mantaş, Mehmet Eren ve Bayram Bulcar'ın mezarının başında dua okuyan çocukları, eşleri ve yakınları gözyaşı döktü.



‘ÇOCUKLARIMIN BÜTÜN YÜKÜ BANA KALDI’



Kucağına aldığı 2,5 yaşındaki oğlu Yusuf ile eşi Abdulselam Mantaş'ın mezarına gidip dua eden 4 çocuk annesi Dilber Mantaş, yaşanan çığ faciasında eşini kaybettikten sonra evin büyük yükünün kendisinde kaldığını söyleyerek ağladı. Eşi çığ altında kalırken Yusuf’un henüz 6 aylık olduğunu ifade eden Mantaş, "Şimdi 2,5 yaşına geldi. Babasını bana sorarsa ben ne diyeceğim. Bahçesaray kara yolunda 5 kişi çığ altında kalmıştı. Onları kurtarmak için bölgeye gitmişlerdi. Sonra ikinci çığ indi benim eşim de altında kaldı" dedi.



BABASIZ BÜYÜMEK ÇOK ZOR



Babası Nimetullah Mantaş'ın çığ altında kalırken, kendisinin Van İskele İmam Hatip Kız Anadolu Lisesi 3'üncü sınıfında okuduğunu ve ölüm haberinin de o günün akşamında öğrendiğini anlatan Yasemin Mantaş (18) ise, "Böyle bir acı yok. Allah kimseye göstermesin. Babasız büyümek çok zor bir durum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.



Çığda kardeşi Bayram Bulcar'ı (24) kaybeden Mehmet Bulcar da, "Van-Bahçesaray kara yolunda 5 kişi çığ altında kalmıştı. Güvenlik korucusu kardeşim de onları kurtarmak için arkadaşları ile bölgeye gitti. Çığ altındakileri kurtarmaya giderken ikinci çığ felaketi oldu. Bizim muhtarlığımızda 8 şehidimiz oldu. Genel olarak da 42 kişi çığ altında kalarak şehit oldu. Şehitlerden biri de benim kardeşimdi. Onları ölümlerinin ikinci yılında anmak için mezarlarına geldik. Burada Kuran-ı Kerim ve dua okuduk onlar için. Allah rahmet eylesin. Rabbim bir daha böyle bir acıyı göstermesin" dedi.