Çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştiren ünlü fotoğraf sanatçısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fotoğraf çekmeyi meslekten ziyade bir tutku haline getiren Ömer Gürbüz, çocukluk yaşlarından itibaren fotoğraf çekmeye meraklı olduğunu söyleyerek, "Daha sonra bu tutkumu 'Neden mesleğim haline getirmeyeyim ki?' diye sordum kendime. Hem okula gidip hem de yetenekli fotoğrafçıların yanında çalışıp kendimi geliştirdim. 3 yıldır da kendi firmamı kurdum" diye konuştu.

Evlenen çiftlerin, en mutlu günlerinde yanlarında olmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu aktaran Ömer Gürbüz, "Onların en mutlu günlerinde yanında olmak, bu anları ölümsüzleştirmek benim için de büyük bir mutluluk kaynağı yaratıyor. Her çift farklı bir hikaye, her fotoğrafta ayrı bir hikaye var. Bu hikayeye katkıda bulunmak harika bir his" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatındaki başarısıyla sosyal medya platformu Instagram'da 170 bine yakın takipçiye ulaşan Ömer Gürbüz, "Dediğim gibi, her fotoğrafta bir hikaye var. Ve bizim amacımız da, en mutu anlarını ölümsüzleştirmeye gelen çiftleri, kendi hikayelerinin 'yıldızları' haline getirmek" dedi.

Kendisiyle çalışan çiftlerden çok iyi geri dönüşler aldığını belirten Ömer Gürbüz, son olarak, "Gelişim hiç bitmez. Çiftlerimizin iyi dilekleri beni de mutlu ederken, kendimi bu meslekte daha da ileriye taşımamda çok büyük ilham kaynağı oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.