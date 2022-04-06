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Çiftçilere sağanak ve şiddetli dolu uyarısı

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:41
Çiftçilere sağanak ve şiddetli dolu uyarısı

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Okan Bozyurt, nisan ayının ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve bol yağışlı günlerin beklendiğini söyledi. Mayıs ayında sağanak ve şiddetli dolu yağışının etkili olacağını dile getiren Dr. Bozyurt, çiftçilere tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Okan Bozyurt, nisan ayının ilk haftasında hava sıcaklığının mevsim normallerinde olmasına rağmen birkaç gün içinde sıcaklık değerinin artacağını söyledi. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değeri yaşanan günlerin uzun sürmeyeceğini anlatan Dr. Bozyurt, "Bu uzun süreli olmayacak. Nisanın ortasına doğru hava sıcaklıklarında yeniden düşüş bekleniyor. Özellikle kuzey sektörde merkezi İzlanda olan alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerin Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden etkisiyle nisan ayının ortasında sıcaklık azalacak. Hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede düşecek. Nisan ayında bazı yüksek kesimlerde kar yağışı olabilir. Nisanda yağışlar devam edecek. Nisan yağmurları çok önemlidir. Nisan yağmurları bitkilere can suyu gibidir" dedi.

MAYISTA DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

Mayıs ayında sıcaklıkların yükseleceğini ifade eden Bozyurt, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında yükselmeye bağlı olarak atmosferin üst katlarında henüz soğuma devam ettiği için bir kararsızlık meydana gelecek ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyorum. Aslında bunlar her sene oluyor ama bu sene biraz daha şiddetli olacak gibi. Veriler onu gösteriyor. Hatta dolu yağışları da şiddetli olabilir. Şimdiden çiftçilerimizi bu konuda uyarma gereğini hissediyorum. Önlem almaları gerekiyor. Dolu yağışları özellikle tarımsal ürünler açısından son derece risk teşkil ediyor. Çiçeklerin dökülmesinden tutun pek çok alanda bir risk oluyor."

Mayıs ayındaki şiddetli yağışların haziranda da devam edeceğini dile getiren Bozyurt, "Bu sene Haziran'da aşırı sıcaklar beklemiyorum. Temmuz ve Ağustos'ta bu sene hava sıcaklıkları bir hayli yükselecek gibi duruyor" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağanak Ve şiddetli Dolu UyarısıÇiftçiler
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