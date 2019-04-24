Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96436
ALTIN
240.431
DOLAR
5.8741
STERLİN
7.5959
EURO
6.5822
Kapalı Perdelerimizi Özhan ile aralıyoruz
Kapalı Perdelerimizi Özhan ile aralıyoruz
Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için
Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi...
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı
Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı
Omurilik felcinde çığır açan gelişme
Omurilik felcinde çığır açan gelişme

CHP’lilerin basın açıklamasına tepki gösterdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP’liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.

CHP’lilerin basın açıklamasına tepki gösterdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP’liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:01
0 Okunma
CHP’lilerin basın açıklamasına tepki gösterdi

KOCAELİ - CHP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı. Musa Yılmaz, ‘Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir’ yazılı pankartın önünde basın açıklamasını okurken, alanda toplananlar "Soylu istifa", "Hak, hukuk, adalet", "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye slogan attı. Musa Yılmaz, “Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu soysuz saldırı bizlere 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de 35 canımızın yakılarak katledilmesini hatırlatmıştır” dedi.


Bu sırada Musa Yılmaz’ın yanına gelen kişi “Hangisi soysuz?” diye sordu. Musa Yılmaz, “Müsaade eder misin?” derken, müdahale bulunan kişi ise, “Etmiyorum” diyerek karşılık verdi. Partililer araya girerken, basın açıklamasına müdahale eden kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına konuldu. İfadesi alınan ismi açıklanmayan kişi, daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Basın AçıklamasıCHPTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı
TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı
Üsteğmene FETÖ'den 7 yıl hapis cezası
Üsteğmene FETÖ'den 7 yıl hapis cezası
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da
Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da
YSK'dan İstanbul için ara karar
YSK'dan İstanbul için ara karar
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans