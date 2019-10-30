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CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:29
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CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı

İZMİR - Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili PolatKazada Yaralandı
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