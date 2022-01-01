Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sözlü sınav ile 6-8’inci dereceli kadrolara 152 Mühendis, Veteriner ve Psikolog, sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 150 İdare Memuru Öğrencisi, sözlü sınav ile 6-9’uncu dereceli kadrolara 22 Teknisyen ve Gemi Adamı alınacak.



Mühendis, Veteriner ve Psikolog alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İdare Memuru Öğrencisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Teknisyen ve Gemi Adamı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.