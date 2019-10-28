Çeşme ve Dikili'de 77 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cuma günü saat 03.45'te gelen ihbar üzerine Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi tarafından yeri tespit edilen lastik bot durduruldu. Yapılan kontrolde lastik botta Afganistan uyruklu 11'i erkek, 9'u kadın ve 14'ü çocuk olan toplam 34 göçmen yakalandı. Ertesi gün ise Dikili açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 23.45'te, hareketli bir lastik bot tespit ederek durdurdu. 19'u Filistin, 11'i Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 6'sı Gabon uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 23'ü çocuk olan bu grup ta kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 77 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.