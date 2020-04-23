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Çay'da biyokütle enerji santralinde koronavirüs karantinası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin bir çalışanında, koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine santralde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:00
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Çay'da biyokütle enerji santralinde koronavirüs karantinası

AFYONKARAHİSARÇay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki İstasyon mevkisinde bulunan, açılışı geçen yıl yapılan ve 350 bin metrekare alana kurulu olması nedeniyle kendi alanında Türkiye'nin en büyük enerji santrali olduğu belirtilen özel bir şirkete ait 25 megavat gücünde enerji üretebilen biyokütle enerji santralinde, bir işçide önceki gün koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine tesiste çalışan işçilerin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinin önemli bölümünün enerji ihtiyacını karşıladığı için santral çalışmaya devam ederken, işçilerden vardiyada olanlar evlerine gönderilmedi. Çalışmaya devam eden işçiler, tesiste karantinaya alındı. Diğer işçilerin ise evlerinde izole olmaları sağlandı.

‘SANTRAL ÖNEMLİ OLDUĞU İÇİN KAPATILMADI’

Çay Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Atlı, "Tesiste yaklaşık 50 kişi ilçemizde ikamet ediyor. Kontrollerde virüse yakalanan yok fakat önlem amaçlı tesisin yemekhanesi yatakhaneye çevrilerek, orada kalmaları sağlandı. Bolvadin ilçesinden gelen 50 kişi de evlerinde karantinaya alındı. İlçemizin giriş çıkışlarında denetimler sıklaştırıldı. Santral bölgenin elektrik ihtiyacını karşıladığı için önemli. Bu nedenle kapatılmadı, üretime devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Biyokütle Enerji SantraliKoronavirüs KarantinasıÇayAfyonkarahisar
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