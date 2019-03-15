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Çavuşoğlu'ndan katliama sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklama yaptı

Çavuşoğlu'ndan katliama sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklama yaptı

15 Mart 2019 Cuma 11:47
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Çavuşoğlu'ndan katliama sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi. 

Son Güncelleme: 15.03.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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