Çataklı: Nisanda 115 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bakanlığın nisan ayı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Çataklı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilik ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 464 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini, 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığını kaydetti. Çataklı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanlarına e-Başvuru üzerinden 6 milyon 385 bin çalışma izin belgesi düzenlendiğini bildirdi.



'115 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük bin 418 operasyon yapıldığını söyledi.



Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan sözde Botan saha sorumlusu 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman 8 Nisan'da yaralı, sözde orta saha karargahında kadın sorumlusu 'Nujin' kod adlı Suna Taş 29 Nisan'da ölü, yeşil kategoride aranan 'Soreşger Herekol' kod adlı Mazlum Taşkın 28 Nisan'da ikna yöntemiyle teslim olarak, turuncu kategoride aranan 'Fırat Şah' kod adlı İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü, sözde 'Kendal' alan sorumlusu 'Dara Zagros' kod adlı Abdulsıttar Özer 14 Nisan'da sağ, sözde 'Lice bölgesi' kadın sorumlusu 'Berfin Viyan Rojhilat' kod adlı Latife Hanibi 29 Nisan'da ölü, gri kategoride aranan 'Gülbahar Avent' kod adlı Eser Dilan Silinsin 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca listede olmayan ama sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen bir kişi de 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. Sonuç itibariyle nisan ayında 8'i sözde üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 115 terörist, (16'sı ölü, 2’si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak) etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK/KCK'lı, 49'u DEAŞ terör örgütü mensubudur” dedi.



'25 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'



Çataklı, nisan ayında İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eyleminin engellendiğini söyleyerek, "PKK aynı zamanda büyük bir uyuşturucu şebekesi olduğu için her operasyonda uyuşturucuya rastlamak olağan hale gelmiştir. İnşallah PKK tamamen çökertildiğinde ki çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz, Ortadoğu gibi Avrupa da uyuşturucu ve terör anlamında rahat bir nefes alacaktır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınmış bin 919 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 2 ton 465 kilo esrar, 89 kilogram skunk, 895 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik nisan ayında gerçekleştirilen 1630 operasyonda 42 kişi tutuklanmıştır" diye konuştu.



'17 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ'



Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olaylarında nisan ayında 17 kadının yaşamını yitirdiğini söyleyen Çataklı, "Bu konu öncelikli gündem maddelerimizden biri. 24 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen KADES uygulamasını 2 milyon 226 bin 465 indirme sayısına ulaştık. Uygulama bugüne kadar 125 bin 47 ihbar aldık. Gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli bir oranı gösteriyor. 62 bin tehlikeli olaya KADES uygulaması sayesinde güvenlik birimlerimiz müdahale etmiştir" ifadesini kullandı.



'BURADAKİ TEMEL AMAÇ, MİNİMUM YOĞUNLUK'



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çataklı, marketlerle ilgili yayımlanan genelgeye ilişkin soru üzerine, "Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler almamız gerekiyor. Marketlerle ilgili yeni bir genelge yayınladık. Hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini de belirledik. Buradaki temel amaç, minimum yoğunluk. Online satışlara gelince amacımız olabildiğince insanları bir araya getirmemek. Online alışverişlerle ilgili kısıtlama söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.



'İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA'



Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya ilişkin soruya, "Sayın İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi. İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanları ziyaret ederek suçluyu övdüğü, anılan partiyi destekleyerek teröre olan yardımlarını desteklediği, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir işlem var. Her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işleme nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte bu kapsamda yürüyor" dedi.



‘ALPASLAN KUYTUL GÖZALTINDA'



Çataklı, Gaziantep'te camide yaşanan olaya ilişkin soru üzerine, bu konudaki bazı detayların Gaziantep Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Çataklı, şunları kaydetti:



"Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından doğru bilinmesini isteriz. Bu kişi, din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelme çabasında olan bir kişi. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın tavsiyesi oldu. Bu provokasyon, ramazan ayının başında teravih namazlarının evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Antep'te? Bu kişiler bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak buna şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Camide asla söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler. Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine talepte bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin, orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu ve Alparslan Kuytul da gözaltında. İdari ve adli süreçte bu kişilerle ilgili devam ediyor."