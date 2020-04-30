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Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:51
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Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

İSTANBUL - Canan Kaftancıoğlu,  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.  Avukatları ile birlikte adliyeye gelen Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. 

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu hakkında Fahrettin Altun'un Avukatı Sezgin Tunç tarafından suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında ise "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma açıldı.

DHA

Son Güncelleme: 30.04.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
Canan KaftancıoğluIfade VermekAdliyeFahrettin Altun
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