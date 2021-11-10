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Çanakkale’de Atatürk anıldı

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:20
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Çanakkale’de Atatürk anıldı

ÇANAKKALE - TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde Çanakkale’de törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.00’da başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile siyasi parti temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saat 09.05’i gösterdiğinde ise 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, bayrak göndere çekildi ve daha sonra yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında Çanakkale caddelerinde de siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Törenin ardından vatandaşlar Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAtatürkü Anma
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