Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1374.42
ALTIN
499.55
DOLAR
8.6356
STERLİN
11.9709
EURO
10.2370
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak
TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 
TENMAK 20 sürekli işçi...
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 öğrenci alıyor
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712...
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle...
TCDD, reklam alanları kiraya verecek
TCDD, reklam alanları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:51
6 Okunma
Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı

ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamad, koronavirüs salgınının yeni varyantları ile devam ettiği hatırlatılarak, mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Çanakkale, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında 962,98'e kadar yükselince, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü il oldu. Sonraki haftalarda alınan sıkı tedbirler sayesinde, kentte vaka sayıları 26 Haziran-2 Temmuz haftasında 21,60'a geriledi. 1 Temmuz itibari ile başlayan normalleşmenin ardından Çanakkale Valiliği, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım,"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ValiliğiKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor
Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında
Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında
Bakan Gül: 2017'den beri 1 milyon 14 bin dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
Bakan Gül: 2017'den beri 1 milyon 14 bin dosyada mağdur ile şüpheli uzlaştı
'Midye çiftlikleri müsilajla mücadelede etkin rol alacak'
'Midye çiftlikleri müsilajla mücadelede etkin rol alacak'
Bakanlık Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 288'i karara bağlandı
Bakanlık Sözcüsü Çekin: 289 darbe davasının 288'i karara bağlandı
GMİS Genel Başkanı Yeşil: Derdimiz tüm emekçilerin haklarını alabilmesidir
GMİS Genel Başkanı Yeşil: Derdimiz tüm emekçilerin haklarını alabilmesidir
İhtiyaç sahiplerine 1 milyon kurban konservesi
İhtiyaç sahiplerine 1 milyon kurban konservesi
Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
KARABAĞ ZAFERİ İSTANBUL’DA KUTLANDI
KARABAĞ ZAFERİ İSTANBUL’DA KUTLANDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma