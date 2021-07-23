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Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

23 Temmuz 2021 Cuma 14:49
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Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dün başlayan dönüş yoğunluğu devam ediyor. Gestaş’a ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle boğazda tarifesiz seferler yapıyor.  

Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de öğle saatlerinden itibaren başladı. Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu bayramın son gününde de yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve Trakya’nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, boğazın Avrupa yakasına geçebilmek için Çanakkale ve Lapseki feribot iskelelerini kullanıyor. Feribot sırası bekleyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribot ile tarifesiz seferler yapıyor. 

İskele Meydanı’ndan başlayan araç kuyruğu Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nin sonuna kadar dayanırken, trafik polisleri, feribot kuyruğu nedeniyle bu güzergahtaki ara sokakları trafiğe kapattı. Trafik polisleri, feribot sırasını düzenlerken, bir yandan da şehir içi trafik akışını sağlamak için çalışıyor. Gestaş firması görevlileri ise gişelerden geçişi hızlandırmak için seyyar olarak feribot sırasındaki sürücülere bilet kesiyor. 

Gestaş firması ayrıca, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile sefer yapıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleFeribot IskelesiDönüş
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