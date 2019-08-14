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Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
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Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE - Çanakkale feribot iskelesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapılıyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Feribot IskelesiTatilcilerin Dönüş Yoğunluğu
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