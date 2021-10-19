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Çanakkale'de 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' başladı

19 Ekim 2021 Salı 13:16
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Çanakkale'de 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' başladı

ÇANAKKALE -  Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi’nde düzenlenen 'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' başladı.

'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' öncesi Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu’nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Cem Hasanoğlu, 2’nci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Birol Tütüncü, SNMCMG-2 Komodoru Albay Javier Nunez De Prado ve SNMCMG-2 Kurmay Başkanı Binbaşı Alesso Di Stefano ile NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, toplantıda tatbikatın amacının katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olduğunu söyledi. Nusret-2021 Davet Tatbikatı'nın 18- 28 Ekim tarihleri arasında mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimler icra ederek, Türk Deniz Kuvvetleri ile, dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Saros Körfezi'nde icra edileceğini anlatan Tezcan, "Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımın, tatbikatı karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısını ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.

'MAYIN SİLAH OLMA YERİNİ HALA KORUMAKTADIR'

Toplantıda Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mayınların hala etkili bir silah olduğunu ifade eden Tuğamiral Tezcan, "Mayınlar çok etkili bir silahtır. Bir mayın bile büyük bir gemiyi etkisiz hale getirecek kadar güçlüdür. Önemli olan mayının nereye döküldüğü ne tipte bir mayın olduğu hususları burada devreye giriyor. Mayınlar etkilidir. Bu nedenle de tüm ülkeler bu mayın silahına yatırımlarını sürdürmektedir. Bu kadar unsur hem mayına yönelik faaliyetleri hem de mayın karşı tedbirlerine yönelik faaliyetleri icra etmektedir. Bu nedenlerden dolayı icra etmektedir. Dolayısıyla mayın hala silah olma önemini korumaktadır" diye konuştu.

NATO MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ GÖREV GRUBUNUN KOMUTASI TÜRKİYE'YE GEÇECEK

Mayın karşı tedbirleri grubunun 1999 yılında kurulduğunu kaydeden Tuğamiral Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O günden beri de aktif vaziyettedir. Biz de her sene bu görev grubuna 3 periyot halinde tektik etmekteyiz. Şu anda da TCG Edincik mayın avlama gemimiz bu grubun içerisindedir. Her sene 3 periyot halinde faaliyet icra edilmektedir. Bu unsurlar herhangi bir NATO ülkesine karşı yapılacak mayın döküş harekatında ani reaksiyon göstererek, bu mayınların tespit edilmesi ve toplanması faaliyetini yerine getirmek üzere sürekli hazır halde beklemekte, liman ziyaretleri yapmakta, eğitimlerini pekiştirmekte ve iş birliği koordinasyon faaliyetlerine sürekli şekilde devam etmektedir. Burada önemli diğer bir konu da bu yaz haziranın sonunda NATO Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) görev grubunun komutası Türkiye’ye geçecektir. Türkiye bir sene boyunca NATO unsurlarının mayın gemilerinin, bu göreve kastedilen gemilerin komutanlığını icra edecektir."

MAYINLARIN ÇOĞUNLUĞU DİPTE

Tuğamiral Tezcan, denizlerde 1. Dünya Harbi'nden kalan mayınların belirli yerlerde mevcut olduğunu kaydederek, "Bunların çoğunun yeri bilinmektedir. Çoğunluğu dipte bulunmaktadır. Tabii bunlar aradan 100 yıl geçtiği için etkilerini kaybetmiş olduklarını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar da hiç kimseye zarar vermemiştir. Bu mayınların yerleri denizcilere ilanlarla belirtilir. Biz tespit olması durumunda mayınlar hakkında incelemeler yapmaktayız. Ama şu ana kadar kimseye zararı olmamıştır" diye konuştu.

Toplantının ardından Nusret Mayın Gemisi’nde hatıra fotoğrafları çektirildi. Ardından saat 14.00'te su altı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum gerçekleştirilecek.

Tatbikata, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Mayın Filosu Komutanlığı ve bağlısı 6 Mayın Avlama Gemisi, 1 Komuta-Kontrol Gemisi (Mayın Dökücü), 1 Korvet, 2 Karakol Botu, 1 Helikopter, 1 Sualtı Savunma (SAS) Görev Timi, 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 4 F-16 ve 1 C-130 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 Sahil Güvenlik botu ile  NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde İspanya’dan 1 Komuta Kontrol Gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan birer Mayın Avlama Gemisi olmak üzere toplam 5 gemi, Belçika ve Romanya’dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) ve Otonom Sualtı Aracı (AUV) Timleri, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Irak, Kore, Katar, Libya, Malezya, Pakistan, Romanya, Tanzanya, Ukrayna ve Umman’dan toplam 57 gözlemci ve 3 karargah subayı katıldı.

18- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nusret2021 Davet Tatbikatıçanakkale
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