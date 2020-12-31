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Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi

Çanakkale'de, polis ekiplerince kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:54
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Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi

ÇANAKKALE - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, 81 ilde önceki gün kaçak- sahte içki satışı ile imalatının deşifre edilebilmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kentte alkol satışı yapılan iş yerinde 2 şişe kaçak votka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.Ç., hakkında yapılan adli işlem sonrası emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. KOM ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucu ele geçirilen 2 şişe kaçak votkanın, firma tarafından dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Ekipler, cumhuriyet savcısından alınan arama kararı sonrası iş yerine ait depoya düzenledikleri operasyonda 89 şişe kaçak votka ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Z.T., hakkında yapılan adli işlem sonrası savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
91 şişe Kaçak Votka Ele Geçirildiçanakkale
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