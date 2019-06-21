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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:16
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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güven Komutanlığına bağlı ekipler, saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAyvacıkYunanistanKaçak Göçmen
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