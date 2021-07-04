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Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu

Kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler ise elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı.

04 Temmuz 2021 Pazar 17:27
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Büyükada'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu

İSTANBUL

Kısıtlamasız ilk pazar gününde ise insanların gezmek için tercihi Büyükada oldu. Adaya gezmek için gelenler elektrikli araçların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazıları 1 saat, bazıları ise 15 dakika  elektrikli araçlara binmek için sıra beklediklerini söyledi.  Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

"EN AZ BİR SAAT BEKLERİM, MAĞDUR OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Büyükada’ya ilk kez gezmeye geldiğini söyleyen Zeynep Gündüz Horuz, "Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik. Tüm günü adada geçirmeyi planlıyoruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım, bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Adanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım. Elektrikli araçlara binelim dedik. Ancak çok sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşünüyorum. En az bir saat bekleriz bu sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması lazım. Şu an mağdur olduğumu düşünüyorum. Boşa bir saat bekleyeceğim" dedi.


"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÇOĞALTILMASI LAZIM"

Hatay’dan Büyükada’ya geldiğini belirten Hediye Gündüz, "Ada şu an çok kalabalık. Hafta sonu geldiğime pişman oldum. Keşke hafta içi gelseydim. Hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Elektrikli araca bineyim bari dedim. Ancak çok sıra var. Şu an ne yapacağımı düşünüyorum. Bu sıra beklemeye değer mi bilemedim. Şu an 12 adet elektrikli araç varmış ama yeterli değil. Kesinlikle çoğaltılmalı çünkü ada çok yoğun oluyor. Kısıtlama sonrası herkes gezmeye hasret" ifadelerini kullandı. Hatice Başer ise "Büyükada’ya gezmeye geldik. 15- 20 dakikadır elektrikli araç sırası bekliyoruz. Zaten şehir dışından geliyoruz gezmek için çok kısıtlı bir süremiz var. Onu da elektrikli araç sırasında harcıyoruz. Bu kadar uzun süre beklemek bizi gerçekten sıkıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükadaElektrikli AraçlarKuyruklar
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