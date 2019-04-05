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'Büyük göç'te hava trafiği nasıl olacak?

'Büyük göç' sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

'Büyük göç'te hava trafiği nasıl olacak?

'Büyük göç' sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

05 Nisan 2019 Cuma 11:01
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'Büyük göç'te hava trafiği nasıl olacak?

İstanbul (DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihi büyük göç başlarken, taşınma sırasında iki havalimanının beraber kapasitesi saatlik iniş ve kalkış toplam 70 uçak olarak belirlendi. 

Atatürk Havalimanı'ndan(AHL) İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03:00'da başladı.Taşınma boyunca, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı hava sahası müşterek kapasiteyle (35 iniş-35 kalkış, toplam 70 uçuş/saat) çalışacak. Taşınma sürecinin başladığı saat 03:00'dan itibaren üssü Atatürk Havalimanı olan Türk Hava Yolları,Onur Havayolları gibi şirketlerin seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak. Türk Hava Yolları'nın son seferi de 6 Nisan saat 02:00'da İstanbul'dan Singapur'a yapılacak. 

35 SAAT YOLCULU SEFERLERE KAPALI OLACAK

İstanbul Havalimanı 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı.6 Nisan saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY'nin yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek. 

ATÜTÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

7 Nisan saat 00.00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

7 NİSAN'DAN İTİBAREN AHL'NİN SAATLİK UÇAK KAPASİTESİ 10 OLACAK

7 Nisan saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Havalimanı  için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.7 Nisan'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; “ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

7-21 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA KAPASİTE AZALTIMLARI UYGULANACAK

İstanbul Havalimanı için 7 Nisan'dan tibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.Emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti verilebilmesi ve havalimanı / yeni hava sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 21 Nisan'a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak.7 Nisan – 21 Nisan zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak hava trafik akış yönetimi uygulamaları düzenlenebilecek. 06 Nisan saat 03:00'da, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük GöçHava Trafiği
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