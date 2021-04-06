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Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı

Bursa'nın fethinin 695’inci yıl dönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Bursa’nın 695 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıl dönümü törenlerle kutlandı.

06 Nisan 2021 Salı 15:24
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Bursa’nın fethinin 695’inci yıl dönümü kutlandı

BURSA - Pandemi tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler İstiklal Marşı ve Fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Araştırması Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

'FETİH GÖNÜLLERE GİRMEKTİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş  törende yaptığı konuşmada, Bursa’nın fethinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Ecdadın tarih boyunca hiçbir şehre talan etmek, yıkmak, yağmalamak için girmediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Aksine ecdadımız girdiği her yeri ihya ve inşa ederek hayat verdi. Çünkü dedelerimiz biliyordu ki fetih; kapıları açmak, imar etmek, inşa etmektir. Her şeyden öte fetih gönüllere girmektir. Dolayısıyla ecdadımızın Bursa’yı fethi; 1300’lü yılların başında Bursa’dan dünyaya yayılan yeni bir medeniyet inşasının adıdır. İşte bu yüzden Bursa’nın fethi, herhangi bir tarihi olay değildir. Bu topraklar sıradan bir maceranın sonucu değil, yüzyıllar içinde kökleşecek olan cihan devletinin ilk adımıdır. Bursa, 400 çadırlık Osmanlı’nın beylikten devlete giriş kapısıdır” dedi.

Mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisinin ardından törenler Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde devam etti. Osmanlı’nın manevî ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbeti, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyaretinin ardından, fetih törenleri Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Bursanın FethiYıldönümü
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