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Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, sanıkların avukatları itiraz etti. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, dosyanın incelenmesine, davanın yeniden görülmesine hükmetti. 3 kişinin tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması Eylül ayında yapılacak.

Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, sanıkların avukatları itiraz etti. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, dosyanın incelenmesine, davanın yeniden görülmesine hükmetti. 3 kişinin tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması Eylül ayında yapılacak.

02 Temmuz 2019 Salı 11:30
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Bursa eski Valisi Harput yeniden yargılanacak

BURSA - Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 60 kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava, geçen yıl Aralık ayında karara bağlandı. Mahkeme heyeti; Ahmet Nuri E., Ali Fuat E., Ali Saffet D., Ali Kemal T., Ayhan K., Bünyamin I. Hamit T., Mecit Ö., Muzaffer K., Mehmet Z., Mustafa Celal E., Osman Ü., Ömer K., Recep G., Recep İ., Refik Ö., Sait U. ve Sami Ş.'nin örgüt yöneticiliği suçlamasından beraatlerine, üye olmak suçundan ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına, sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Celal S.'nin ise örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

Mahkeme heyeti; diğer sanıklar Soner E., Emin A., Hilmi G. hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında, sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğunu belirterek; Hilmi G.'nin 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Soner E. ve Emin A.'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında, örgütün Bursa il yapılanması ve mütevelli heyetleri hakkında yararlı, tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle, ayrı ayrı, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. 

Mahkeme heyeti; sanıklar Cengiz R., Selamettin Ö., Mahmut K., Turan B., Ferudun K., Eyüp K., Şakir U. ve Selahattin Ç. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle; Mahmut K.'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Selamettin Ö. ve Eyüp K.'nin 2 yıl 1'er ay, Cengiz R., Selahattin Ç. ve Şakir U.'nın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Eyüp K. ve Turan B'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Mahmut K.'nin cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanıklardan bazıları ise beraat etti. 

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi’nce ele alındı. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verdi. 

2’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemesin kararına aynen uyulmasına, sanıklar hakkında verilen adli kontrollerin aynen uygulanmasına, tutuklu bulunan Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan’ın tutukluluk hallerinin 23 Temmuz ve 20 Ağustos tarihlerinde dosya üzerinden incelenmesine karar verdi. İlk duruşma Eylül ayında yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Eski Valisi HarputYeniden Yargılama
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