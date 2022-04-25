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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

25 Nisan 2022 Pazartesi 16:07
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa ’da tek motorlu uçak, sokak arasına düştü. Olayda uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, alev alan 5 araç hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta meydana geldi. Yunuseli Havaalimanı yakınında bulunan bölgeye tek motorlu uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak alev aldı. Sokakta bulunan 5 araç da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

'SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ'

Bursa’da tek motorlu uçağın düşmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı. Vali Canbolat, “2 ev ve araçlar zarar gördü. 2 pilot hayatını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Bu sivil eğitim uçağı. Sadece pilotlarımız vefat etti. Mahallede yaralanan yok. Sadece 2 ev ve araçlarda hasar oluştu. Başımız sağ olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 25.04.2022 16:13
Anahtar Kelimeler:
Bursada Tek Motorlu Uçak DüştüSivil Eğitim Uçağı
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