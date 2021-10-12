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Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı

12 Ekim 2021 Salı 14:59
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Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı

BURSA - BURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabirkada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, "Asit patlaması olabileceği düşünülüyor. Olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Su anda gerekli önlemleri aldık" dedi

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Busan Kimya Fabrikası'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen kişinin fabrikada çalışan Özkan Deniz olduğu, patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, patlama sırasında gazdan zehirlenenlerin sayısının ise 24'e yükseldiği belirtildi.

VALİ CANBOLAT, OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu. Burada, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Canbolat, "Patlama sonucunda maalesef 1 çalışanımızı kaybettik. Bu firmanın 3 tane de yaralısı var. Yan firmada da cam kırıkları nedeniyle 3 yaralı olmuş. Hastaneye kaldırdığımız 6 yaralının entübe olanı yok. Genel sağlık durumları da şu an için iyi gözüküyor. Burada çalışan 21 kişi de gazdan etkilendi. Bunlar ayakta tedavi edildi. Herhangi bir sorunları yok. Hastaneye gitmesi gerekenler de ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor. Şu an itibariyle yangın oluşmadı. Patlama bölgesi kontrol altına alındı. Bir tankta hafif bir sızma var. Bununla alakalı tankta olan malzemenin başka tanka sevkiyle ilgili arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Genel itibarıyla tedbirler alındı. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Patlamanın sebebiyle alakalı şu an için bir ön tespitimiz yok. Bizler hızlıca olaya müdahale ettik. Tespit yapıldıktan sonra verileri sizlerle paylaşacağız. Kimyasal maddenin içeriği deri ve tekstil yan türevi oluşturan bir madde işleniyormuş. Bu madde parlayıcı ve yanıcı bir madde" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursada Fabrikada Patlama
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