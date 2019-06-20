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Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 farklı TIR kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa-Ankara ile Ankara-Bursa karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 farklı TIR kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa-Ankara ile Ankara-Bursa karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:11
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Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı

BURSA - Kazalar Bursa- Ankara karayolu Mezitler bölgesinde saat 10.30 sıralarında 10 dakika arayla meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali Reza Fazlollahi (40) idaresindeki 65 E 873 plakalı TIR, virajda kontrolden çıktı. Savrulan TIR, yol dışına çıktı. Kazada yaralanan olmadı. İkinci kaza ise ilk kazanın 50 metre gerisinde yaşandı. Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Abdusselam Abız (53) yönetimindeki 16 BN 078 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çartı. Askıda kalan TIR'dan sızan mazot, Bursa-Ankara Karayolu'na döküldü. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Abız, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki TIR kazası nedeniyle, Bursa-Ankara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin TIR'ları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa- Ankara YoluTIRKaza
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