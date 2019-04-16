Bulgaristan sınırında 9 Afgan göçmeni öldüren sanıklara ceza yağdı

EDİRNE - ​Bulgaristan'a sınır Budakdoğanca köyü Kırçeşme mevkisinde 2014 yılının Nisan ayında, tarlasını süren bir çiftçi, göçmenlere ait 2'si çocuk, 4 kişinin cesedini bulunca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı detaylı aramada, 3'ü çocuk, 5 ceset daha bulundu.



Donarak öldükleri sanılan, Afganistan uyruklu kaçaklara ait olduğu saptanan cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, iki aileden oluşan 9 kaçaktan 4'ünün av tüfeğiyle vurulduğu saptandı. Ayrıca hepsinin başlarına sert cisimlerle vurulduğu ve üzerlerindeki cep telefonları ve değerli eşyalarının alındığı belirlendi.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, cinayetleri köyde çobanlık yapan ve Adana'ya kaçtığı belirlenen Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkütay yakalanıp, tutuklandı. Kuruoğlu ve Yünkütay hakkında Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme ve nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan da iki kez olmak üzere 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Davanın karar duruşmasında sanıklar Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkütay ve avukatları hazır bulundu. Savcı, önceki celsede verdiği esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, sanıkların suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip, yağma amacıyla, önce 4 yetişkinin av tüfeğiyle vurulduğu, ardından çocuklarıyla birlikte başlarına ele geçirilemeyen sert cisim veya cisimlerle vurarak öldürdüğü belirtti. Savcı, sanıkların, kaçakların cep telefonlarını ve değerli eşyalarını da yağmaladıklarının yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı ile sübut bulduğunu kaydetti.



Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken, avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme, Ersin Kuruoğlu ile Yakup Yünkutay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikle yağma' suçundan da 28'er yıl hapis cezasına çarptırdı.