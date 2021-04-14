Bozdoğan'ın 2022'de TSK'nın envantere girmesi bekleniyor

ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) genç mühendis ve teknisyen ekibi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Göktuğ Projesi kapsamında Bozdoğan'ı geliştirdi. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip, Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan, uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 F-16 uçağı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına bağlı tanker uçak koordinesinde atış testi yapıldı. F-16 tarafından hava hedefine karşı ateşlenen Bozdoğan, hedefi doğrudan vuruş ile imha etti. Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi bekleniyor.



ERDOĞAN DUYURDU



Bozdoğan’ın geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi, sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah" ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın mesajındaki videoda, Bozdoğan'ın F-16'dan ilk kez ateşlenmesi ve 'Şimşek' adlı hava hedefini tam isabetle vurması yer aldı. Görüntü de ayrıca, Bozdoğan'ın F-16'dan ateşlenmesi sırasında telsizden 'maşallah' ifadesi ile 'Şimşek'i tam isabetle vururken askeri terminolojide düşman uçağının düşürülmesi anlamındaki 'splash' ifadesi duyuldu.



SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013’de başlayan Göktuğ Projesi ile yakından ilgileniyor. 2018 yılında TÜBİTAK SAGE’yi ziyaret eden ve burada 'Bozdoğan' ve 'Gökdoğan' ile ilgili gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısında, "Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık" açıklamasında bulunmuştu.



İKİ KARDEŞ: BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN



TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan Göktuğ Projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ile bunların eğitimlerinde kullanılacak elektronik eğitim füzelerinin geliştirilmesini hedefliyor. Her ikisi de havadan havaya füzeler olan Bozdoğan ve Gökdoğan, hava üstünlüğünün tesis edilmesinde kritik önemde görülüyor. Bozdoğan, görüş içi bir füzeyken, Gökdoğan görüş ötesi bir füze niteliği taşıyor. Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. Akıncı, Aksungur gibi SİHA’ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, milli muharip uçağın da önemli silahlarından biri olacak.



BOZDOĞAN'IN ÖZELLİKLERİ



Kısa menzilli, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı (IIR) Görüş İçi Hava-Hava Füzesi olan Bozdoğan'ın bazı temel özellikleri şöyle: "Ağırlık: 140 kilo. Uzunluk: 3300 mm. Max Çap: 160 mm. Tip: Görüş içi (WVR) Hız: >4 Mach. Fonksiyon: Kısa menzilli yakın hava angajmanı."