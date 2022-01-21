Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi 04.02.2022 mesai bitimine kadar olup, başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

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