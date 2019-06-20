Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94693
ALTIN
255.168
DOLAR
5.7465
STERLİN
7.2954
EURO
6.4910
Türkiye Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 12 kaçak göçmenin öldüğü 31 kaçak göçmenin sağ olarak kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3'ü Türk, 1'i Iraklı, 4'ü Suriyeli, 1'i Filistinli toplam 9 şüpheli adiyeye sevk edildi. Firari 6 şüpheli ise jandarma tarafından aranıyor.

Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 12 kaçak göçmenin öldüğü 31 kaçak göçmenin sağ olarak kurtarıldığı fiber tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3'ü Türk, 1'i Iraklı, 4'ü Suriyeli, 1'i Filistinli toplam 9 şüpheli adiyeye sevk edildi. Firari 6 şüpheli ise jandarma tarafından aranıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:20
12 Okunma
Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede

MUĞLA - 17 Haziran Pazartesi saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriye, 2'si Yemen, 2'si Somali uyruklu 31 kaçak göçmeni son anda kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenler, ilk müdahalelerinin ardından Sahil Güvenlik ekiplerine, 12 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.Bunun üzerine bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri ile bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışma yapan dalış timi, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

Facianın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma soruşturma kapsamında, kurtarılan 31 kaçak göçmenin ifadesine başvurup, bölgede istihbarat çalışması yaptı. Jandarma, batan fiber tekneyi kurtarılan kaçak göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu bir kaçak göçmenin kullandığını tespit etti. Jandarma, ayrıca kaldıkları otel ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçak göçmenler ile organizatörlerin kullandığı araçların plakalarını da tek tek tespit etti.

Kaçak göçmenlerin denize açıldığı bölgede yapılan incelemede ise içinde Suriyeli bir kadına ait sürücü belgesi ile yakıt fişi olan bir çanta bulundu. Yakıt fişi üzerindeki araç plakasından yola çıkan jandarma, soruşturmayı derinleştirdi. Toplanan delil ve bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna gönderdikleri ileri sürülen toplam 15 şüpheli belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarlarda şüphelilerden 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriye, 1'i Filistin uyruklu 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları tespit edilen toplam 6 otomobil ve minibüsten ikisine el konuldu. 

Gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, firari 6 şüphelinin yakalanması ve kullandıkları diğer 4 aracın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bodrum12 Kaçak Göçmenin ölümüTekna Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek
Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı
Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı
Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı
Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı
Arat Dink hakim karşısına çıktı
Arat Dink hakim karşısına çıktı
TÜRKİYE DOĞAL GAZ İTHALATINDA DÜNYA ALTINCISI
TÜRKİYE DOĞAL GAZ İTHALATINDA DÜNYA ALTINCISI
Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi
Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi
Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans