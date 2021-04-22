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Biyoloji Uzmanı: Tabiatta düzen çöker!

Biyoloji uzmanı: Küresel ısınmayla arılar yiyecek bulamazsa tabiattaki düzen çöker

22 Nisan 2021 Perşembe 14:09
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Biyoloji Uzmanı: Tabiatta düzen çöker!

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağışın azlığı, hava kirliliği ve ilaçlama gibi nedenlerle bitki ve çiçek türlerinde azalma yaşandığını söyledi. Bu durumun arıları etkilemesinden dolayı tabiattaki düzenin çökeceğinin uyarasında bulundu.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bitki ve çiçeklerin çoğalıp üremesinin iklim koşullarına bağlı olduğundan dolayı küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağışın azlığı, hava kirliliği ve ilaçlama gibi nedenlerin bitki ve çiçek türlerinde azalma yaşattığını söyledi. Bütün canlıların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bir besin zinciri içerisinde düşünüldüğün bitkilerle tüm canlıların beslendiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, arılara dikkat çekti. Küresel ısınmanın etkisiyle arıların yiyecek bulamamasıyla tabiattaki sistemin çökebileceğinin uyarısını yaptı. Kılıç, "Arılar da aynı şekilde besleniyor. Yalnız bitkilerin çoğalıp üremesi, yayılması da iklim koşullarına bağlı. Son dönemlerde küresel ısınmadan, kuraklıktan bahsediyoruz. Tabi yağışlar olmayınca bitkiler, çiçekler yeterince gelişmiyor. Kar yağışı çok önem arz eder. Ülkemizde yağışlar yağmur erozivdir. Yani erozyon nedenlidir, yüzeyden akar geçer ama toprağın derinlerine su inmediği için bu bitkiler, bu çiçekler gelişemiyor" diye konuştu.

'ARILAR YİYECEK BULAMIYOR, SİSTEM ÇÖKER'

Bitki ve çiçeklerde gelişme olmayınca tür çeşitliliğin bir azalmanın karşılarına çıktığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"Çiçek yeterince olmayınca arı neyle beslenecek? Arılar yiyecek bulamıyor. Tabi küresel ısınma birincil neden. Bunun dışında özellikle kirlilik, hava kirliliği ciddi boyutlarda. Ülkenin, dünyanın her tarafında var. Bir diğer önemli sorunumuz da ilaçlama. Tarlaya ilacı döktüğünüz zaman yalnızca tarlada kalmıyor, hava yoluyla, rüzgarla her tarafa yayılıyor. Küresel ısınma, yağışın azlığı, ilaçlama ve hava kirliği bitki ve çiçek çeşitliliğini azalttığından, arılar da yeterince yiyecek bulamıyorlar. Dolayısıyla arılar da aynı şekilde bir azalma yaşayacaktır. Bir an için arıların beslenemediğini, olmadığını düşünelim. Bunu kaldırabilecek bir sistemimiz yok, sistem çöker. Tabiattaki düzen çöker. Deyim yerindeyse felaketi yaşarız ama hala çaremiz var; kurtuluş imkanımız var. Bizim fosil yakıtlardan özellikle yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgar ve güneş enerjisine dönmemiz lazım. Tabi tabiat birdenbire cevap vermiyor. Belli bir süre müsamaha gösteriyor ama sonradan kaçınılmaz sonuçlardır. Eğer küresel ısınma bu şekilde devam ederse tabiat yıkım yaşar" ifadelerini kullandı.

'10 SENE ÖNCEKİ ÇİÇEKLER BUGÜN YOK'

30 yıldır arıcılık yapan ve 106 kovanı bulunan Cevat Yıldız, 10 yıl önceki çiçeklerin bugün olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği arıları da etkiliyor. Arı ölümleri fazla oluyor, nüfusları azalıyor. Bu, birkaç senedir böyle. Biz de güçlükle yetiştirebiliyoruz. Bu yıl 1,5 ton bal bekliyorum. Çok soğuk olunca da çok sıcak olunca da arılar etkileniyor. Bu sene zaten biz kışı yaşamadık, direk bahara geçtik. Kış ayı bahar gibi geçti. Çiçek popülasyonunun azlığı ve türlerinin tükenmesi arıları etkiliyor. Mevsim güzel olsa 10 sene önceki çiçekler bugün olurdu. Güz güz olsa, kış kış olsa, bahar bahar olsa o çiçekler tekrar olurdu. Dolayısıyla arılar da faydalanırdı. Çiçek nesli azalıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küresel ısınmaArılarProf. Dr. Ahmet KılıçTabiatDüzen
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