Bitlis’te terör örgütüne ait 7 sığınak ve 2 depo tespit edildi

BİTLİS - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye "Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02 Operasyonu" düzenledi. Operasyon kapsamında dün arazide yapılan aramalarda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukur tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise 24 elektronik EYP ateşleme anahtar sistemi, 19 4’lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 5 örgütsel doküman, 1 kamera, 1 leşker pantolonu, 2 şemsiye, 1 güneş paneli, 55 paket sigara, 3 ayakkabı, 1 mat, 1 uzaktan kumanda, 1 mayon kutusu, 50 metre ip, 10 kilo turşu, 1 uyku tulumu, 1 takım elbise, 1 yağmurluk, 1 puşi, 2 avcı yeleği, 2 şalvar, 6 metrekare naylon, 2 kilo soğan, çok miktarda mutfak malzemesi, 1 testere ve 20 boş plastik bidon malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirilip, diğer malzemeler yerinde imha edildi.