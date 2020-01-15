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Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:27
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Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

BİTLİS - Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 12 JÖH, 6 Jandarma Asayiş Komando Timi ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen ‘Şehit J.Çvş. Ayhan ERCAN 2020-03’ operasyonda terör örgütünün kullandığı çeşitli ebatlarda 11 adet sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 1 adet ısıtıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

DHA

Son Güncelleme: 15.01.2020 02:39
Anahtar Kelimeler:
SığınakBitlis
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